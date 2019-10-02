У мережі з’явилися листи про підтвердження тексту «формули Штайнмайєра», яку узгодили для імплементації учасники тристоронньої групи в Мінську.

Тексти документів, під якими стоять підписи голови української делегації в ТКГ Леоніда Кучми, представника ОБСЄ Мартіна Сайдіка, росіянина Бориса Гризлова, представника ОРДО Наталії Ніконорової, представника ОРЛО Владислава Дейнего.

У листах, які опублікував «Комерсант», нібито узгоджений текст «формули Штайнмайєра». Представники України, РФ, ДНР та ЛНР спрямовували листи Сайдіку, сам же головний переговорник ОБСЄ направив лист на адресу чинного голови ОСБЄ Мирослава Лайчака.

«Формула Штайнмайєра» виписана так:

Цей закон набирає чинності о 20.00 за місцевим часом у день голосування на позачергових місцевих виборах в окремих районах Донецької і Луганської областей, які призначені і проведені відповідно до Конституції України і спеціального закону України, який регулює позачергові місцеві вибори у вищезазначених районах.

Він буде діяти на тимчасовій основі до дня публікації підсумкової доповіді місії ОБСЄ зі спостереження за виборами, відповідно до встановленої практики ОБСЄ, про відповідність у цілому позачергових місцевих виборів стандартам ОБСЄ та міжнародним стандартам для демократичних виборів, а також українському законодавству, в якому дає відповідь на питання, погоджене у «нормандському форматі», затверджене тристоронньою контактною групою і направлене Україною у її листі-запрошенні і головуванням директору БДІПЛ ОБСЄ.