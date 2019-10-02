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Ракурс
Роналду встановив новий рекорд Ліги чемпіонів і оновив ще три. Фото: Opta

Роналду встановив новий рекорд Ліги чемпіонів і оновив ще три (ВІДЕО)

2 жов 2019, 11:08
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Кріштіану Роналду, форвард італійського «Ювентуса», встановив новий рекорд Ліги чемпіонів. Напередодні він виграв свій 102 матч в головному клубному турнірі Європи.

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У матчі другого туру групового етапу Ліги чемпіонів «Ювентус» переміг «Байєр» з рахунком 3:0, а один з м’ячів забив сам португалець. За кількістю перемог в турнірі португальський футболіст обійшов іспанського стража воріт Ікера Касільяса, на рахунку якого 101 перемога, пише в Twitter Gracenote Live.

Також Роналду оновив свій рекорд за результативністю. Зараз на його рахунку 127 голів на турнірі, в той час як у найближчого переслідувача — 112. Крім того, португалець забив 130 гол в єврокубках, що також є рекордом.

«Байєр» став для Роналду 33 клубом, якому він забиває в єврокубках. Це також найкращий показник, за яким португалець випереджає аргентинця Ліонеля Мессі. На рахунку форварда «Барселони» уражені ворота 32 різних клубів.

Нагадаємо, що вчора свою зустріч також провів донецький «Шахтар». У матчі другого туру групового етапу Ліги чемпіонів донецький клуб у драматичному поєдинку проти «Аталанти» здобув перемогу з рахунком 2:1.

Джерело: Ракурс


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