Роналду установил новый рекорд Лиги чемпионов и обновил еще три. Фото: Opta

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Ракурс

Криштиану Роналду, форвард итальянского «Ювентуса», установил новый рекорд Лиги чемпионов. Накануне он выиграл свой 102 матч в главном клубном турнире Европы.

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В матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов «Ювентус» обыграл «Байер» со счетом 3:0, а один из мячей забил сам португалец. По числу побед в турнире португальский футболист обошел испанского стража ворот Икера Касильяса, на счету которого 101 победа, пишет в Twitter Gracenote Live.

Также Роналду обновил свой же рекорд по результативности. Сейчас на его счету 127 голов на турнире, в то время как у ближайшего преследователя — 112. Кроме того, португалец забил 130 гол в еврокубках, что также является рекордом.

«Байер» стал для Роналду 33 клубом, которому он забивает в еврокубках. Это также лучший показатель, по которому португалец опережает аргентинца Лионеля Месси. На счету форварда «Барселоны» пораженные ворота 32 разных клубов.

Напомним, что вчера свою встречу также провел донецкий «Шахтер». В матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов донецкий клуб в драматичном поединке против «Аталанты» одержал победу со счетом 2:1.