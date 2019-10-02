Протесты против формулы Штайнмайера: трансляция митинга возле Рады, фото — Радио Свобода

https://racurs.ua/n127561-ne-day-ze-protyanut-shtaynmayera-chto-proishodit-na-akcii-vozle-rady-translyaciya.html

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Возле здания Верховной Рады 2 октября продолжилась акция протеста, которая стартовала ночью. Праворадикальные активисты собрались возле парламента с лозунгом «Не дай Зе протянуть Штайнмайера».

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Утром возле Рады собралось несколько десятков человек, в то же время вместе с лозунгами о «формуле Штайнмайера» присутствующие выдвигают требования относительно земельной реформы.

Акции протеста в ночь на 2 октября в Киеве проходили под стенами Офиса президента и на Майдане Независимости. Активисты выступали против согласования «формулы Штайнмайера» Украиной и требовали «остановить капитуляцию».

На Банковой и на Майдане зажигали файеры, развесили большой баннер со словами «Нет капитуляции». К митингующим присоединились народные депутаты от «Европейской солидарности» Ахтем Чийгоз, Владимир Арьев, София Федина и другие.

В среду, 2 октября, в 19.00 активисты обещали снова собраться на Майдане.

Напомним, что оппозиционные партии остро отреагировали на заявление президента Владимира Зеленского о присоединении Украины к решению конфликта в Донбассе на основе «формулы Штайнмайера».