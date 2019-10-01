Нас изнасиловали, коллективно: реакция соцсетей на «формулу Штайнмайера». Фото: aif.ru

https://racurs.ua/n127552-nas-iznasilovali-kollektivno-reakciya-socsetey-na-formulu-shtaynmayera-foto-video.html

Ракурс

«Формула Штайнмайера», предусматривающая временное предоставление оккупированным территориям Донбасса особого статуса после проведения в этой зоне выборов и признания их итогов Организацией по безопасности и сотрудничеству в Европе, сегодня была подписана участниками Трехсторонней контактной группы в Минске, в том числе и украинской стороной. После этого состоялся брифинг президента Владимира Зеленского, на котором он попытался объяснить это решение.

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Как отреагировали на подписание «формулы Штайнмайера» пользователи соцсетей и лидеры мнений, разбирался «Ракурс».

Капитуляцией и путем развала Украины назвал это решение политтехнолог, телевизионный ведущий Тарас Березовец. По его словам, теперь документ должна ратифицировать Верховная Рада.

И каждый депутат будет в ответе за голос «за» или «против»… Ни один политик, пребывающий при памяти, за такое не проголосует. Нет никакой формулы Штайнмайера, есть формула Путина, и ее Зеленский сегодня принял без условий, — написал он в Facebook.

Представитель «Реанимационного пакета реформ» Виктор Таран в Facebook эмоционально отреагировал на новость о подписании скандального документа, назвав это «коллективным изнасилованием».

Журналист Алексей Братущак в блоге на УП отметил, что нет разницы, при каких условиях и по какими законами пройдут выборы на оккупированном Донбассе.

Результаты мало зависят от условий проведения. Там победят пророссийские силы, марионетки Кремля, более управляемые Москвой, чем даже партия кума Путина, — констатировал он.

Волонтер, соратник пятого президента Украины Юрий Бирюков в свою очередь написал, что на ожидаемой в ближайшее время встрече в «нормандском формате» будут поднимать вопрос о повторном референдуме в оккупированном Крыму.

Вот тогда все закончится. И международная поддержка, и санкции, и Украина, — добавил он.

Бывший представитель Украины в политической подгруппе ТКГ в Минске Роман Безсмертный предостерег президента Владимира Зеленского от подписания «формулы Штайнмайера» на саммите «нормандской четверки».

Лидер ВО «Свобода» Олег Тягнибок заявил, что «никаких минских соглашений и „формул Штайнмайера“ Украина выполнять не будет», назвав их сдачей национальных интересов и обречением следующих поколений украинцев на войну.

Глава «Нацкорпуса» Андрей Билецкий написал в блоге на УП, что Зеленский предал тысячи погибших на фронте украинцев. Он также заявил, что ветераны объявляют бессрочную акцию, направленную на остановку капитуляции Украины.

Основатель фонда «Вернись живым» Виталий Дейнега в Facebook отмечает, что заявления о разведении войск и подобные «мирные инициативы» деморализуют мотивированных бойцов на фронте.

Для людей, которые годами сидят в окопах, короткого брифинга и аргументов «Мы хорошие, верьте нам!» и об «одном из самых выдающихся политлидеров современности» явно недостаточно, — написал он.

Тем временем на Майдане Независимости и под Офисом президента на улице Банковой в Киеве собираются активисты в знак протеста против подписания в Минске «формулы Штайнмайера». Среди прочего, они требуют от президента Зеленского разъяснения дальнейшего плана противодействия российской агрессии.

Также известно, что силовики, в том числе Служба безопасности и Управление госохраны, переходят на усиленный режим работы из-за акций протеста в центре Киева.