Нас зґвалтували, колективно: реакція соцмереж на “формулу Штайнмайєра”. Фото: aif.ru

https://racurs.ua/ua/n127552-nas-z-valtuvaly-kolektyvno-reakciya-socmerej-na-formulu-shtaynmayiera-foto-video.html

Ракурс

«Формула Штайнмайєра», що передбачає тимчасове надання окупованим територіям Донбасу особливого статусу після проведення в цій зоні виборів та визнання їх підсумків Організацією з безпеки і співробітництва в Європі, сьогодні була підписана учасниками Тристоронньої контактної групи у Мінську, в тому числі й українською стороною. Після цього відбувся брифінг президента Володимира Зеленського, на якому він спробував пояснити це рішення.

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Як відреагували на підписання «формули Штайнмайєра» користувачі соцмереж і лідери думок, розбирався «Ракурс».

Капітуляцією і шляхом розвалу України назвав це рішення політтехнолог, телевізійний ведучий Тарас Березовець. За його словами, тепер документ має ратифікувати Верховна Рада.

І кожен депутат відповідатиме за голос «за» або «проти»… Жоден політик, який перебуває при пам’яті, за таке не проголосує. Немає ніякої формули Штайнмайєра, є формула Путіна, і її Зеленський сьогодні прийняв без умов, — написав він у Facebook.

Представник «Реанімаційного пакету реформ» Віктор Таран у Facebook емоційно відреагував на новину про підписання скандального документа, назвавши це «колективним зґвалтуванням».

Журналіст Олексій Братущак у блозі на УП зазначив, що немає різниці, за яких умов і якими законами відбудуться вибори на окупованому Донбасі.

Результати мало залежать від умов проведення. Там переможуть проросійські сили, маріонетки Кремля, більш керовані Москвою, ніж навіть партія кума Путіна, — констатував він.

Волонтер, соратник п’ятого президента України Юрій Бірюков у свою чергу написав, що на очікуваній найближчим часом зустрічі в «нормандському форматі» порушуватимуть питання щодо повторного референдуму в окупованому Криму.

Ось тоді все закінчиться. І міжнародна підтримка, і санкції, і Україна, — додав він.

Колишній представник України у політичній підгрупі ТКГ у Мінську Роман Безсмертний застеріг президента Володимира Зеленського від підписання «формули Штайнмайєра» на саміті «нормандської четвірки».

Лідер ВО «Свобода» Олег Тягнибок заявив, що «жодних мінських угод і „формул Штайнмаєра“ Україна виконувати не буде», назвавши їх здачею національних інтересів і приреченням наступних поколінь українців на війну.

Очільник «Нацкорпусу» Андрій Білецький написав у блозі на УП, що Зеленський зрадив тисячі загиблих на фронті українців. Він також заявив, що ветерани оголошують безстрокову акцію, спрямовану на зупинку капітуляції України.

Засновник фонду «Повернися живим» Віталій Дейнега у Facebook наголошує, що заяви про розведення військ та подібні «мирні ініціативи» деморалізують мотивованих бійців на фронті.

Для людей, які роками сидять в окопах, короткого брифінгу й аргументів «Ми хороші, вірте нам!» і про «одного з найвидатніших політлідерів сучасності» явно недостатньо, — написав він.

Тим часом на Майдані Незалежності та під Офісом президента на вулиці Банковій у Києві збираються активісти на знак протесту проти підписання в Мінську «формули Штайнмайєра». Серед іншого, вони вимагають від президента Зеленського роз’яснення подальшого плану протидії російській агресії.

Також відомо, що силовики, у тому числі Служба безпеки й Управління держохорони, переходять на посилений режим роботи через акції протесту в центрі Києва.