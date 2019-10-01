Формула Штайнмайєра: Тимошенко вимагає від Зеленського пояснень, а у Медведчука радіють рішенню Банкової, фото — Вести

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Лідер партії «Батьківщина» Юлія Тимошенко вимагає від президента Володимира Зеленського пояснень щодо тексту «формули Штайнмайєра», на який сьогодні погодився Київ.

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Про це йдеться у тексті заяви партії, який 1 жовтня оприлюднила Тимошенко у Фейсбук. «Батьківщина» вважає «формулу Штайнмайєра» неприпустимою для України, а її підписання в Мінську прямою загрозою національній безпеці, територіальній цілісності та суверенітету України.

У «Батьківщині» вимагають в президента терміново зібрати лідерів парламентських фракцій і «детально пояснити, що підписано в Мінську та на які дії надана згода».

Інакше зустріли новину в «Опозиційній платформі — За життя». Тут досягнення домовленостей щодо розведення сил і узгодження підходів до організації виборчого процесу на Донбасі на підставі «формули Штайнмайєра» назвали тим, «чого чекала Україна з 2016 року, але не могла отримати через безвідповідальність і політичний егоїзм минулого керівництва України».

Критично відреагували на формулу колишнього глави МЗС Німеччини у партіях «Голос» та «Європейська солідарність». У Вакарчука вимагають проведення закритого засідання парламенту, а «Європейська солідарність» наполягає, що спочатку мають бути вирішені безпекові питання і лише потім — політичні.