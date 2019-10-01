Акції в Києві: біля Офісу Зеленського протестують проти приєднання до формули Штайнмайєра, фото — Дзеркало тижня

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Ракурс

Під Офісом президента на вулиці Банковій та на Майдані у Києві 1 жовтня почалися акції протесту проти підписання Україною «формули Штайнмайєра».

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Своє негативне ставлення до погодження Києвом плану врегулювання на Донбасі висловлюють декілька сотень осіб.

Нагадаємо, що сьогодні спочатку російські ЗМІ заявили, що Україна погодилася на план, що передбачає вивід військ і вибори на непідконтрольних уряду територіях. Згодом цю інформацію підтвердив президент Володимир Зеленський. Він заявив, що Україна погодила текст, який має бути закріплений у новому законі про особливий статус Донбасу.

Попередня акція протесту у Києві відбулася 19 вересня. Кілька сотень людей зібралися під стінами Офісу президента на вулиці Банковій, щоб нагадати главі держави про неприпустимість «миру будь-якою ціною» — ціною втрати державного суверенітету. Приводом для акції «Ні капітуляції» стали заяви Зеленського та міністра закордонних справ Вадима Пристайка щодо «формули Штайнмайєра».

Її запропонував свого часу колишній міністр закордонних справ Німеччини і на той час голова ОБСЄ Франк-Вальтер Штайнмайєр. Згідно з його пропозиціями, Донбас отримує «особливий статус» (тимчасово набуває чинності закон про особливості місцевого самоврядування в ОРДЛО) в день проведення виборів на окупованих територіях на тимчасовій основі. Це відбувається після того, як ОБСЄ засвідчує законність таких виборів. Формула ніяк не пов’язує це з вирішенням безпекових питань — виведенням чи роззброєнням незаконних збройних формувань (російських гібридних сил) і відновлення контролю за кордоном.