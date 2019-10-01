Акции в Киеве: у Офиса Зеленского протестуют против присоединения к формуле Штайнмайера, фото - Зеркало недели

https://racurs.ua/n127546-v-kieve-nachalis-protesty-protiv-prisoedineniya-k-formule-shtaynmayera-translyaciya.html

Ракурс

Под Офисом президента на улице Банковой и на Майдане в Киеве 1 октября начались акции протеста против подписания Украиной «формулы Штайнмайера».

Loading...

Свое негативное отношение к согласованию Киевом плана урегулирования на Донбассе выражают несколько сотен человек.

Напомним, что сегодня сначала российские СМИ заявили, что Украина согласилась на план, предусматривающий вывод войск и выборы на неподконтрольных правительству территориях. Впоследствии эту информацию подтвердил президент Владимир Зеленский. Он заявил, что Украина согласовала текст, который должен быть закреплен в новом законе об особом статусе Донбасса.

Предыдущая акция протеста в Киеве состоялась 19 сентября. Несколько сотен человек собрались под стенами Офиса президента на улице Банковой, чтобы напомнить главе государства о недопустимости «мира любой ценой» — ценой потери государственного суверенитета. Поводом для акции «Нет капитуляции!» стали заявления Зеленского и министра иностранных дел Вадима Пристайко относительно «формулы Штайнмайера».

Ее предложил в свое время бывший министр иностранных дел Германии и в то время председатель ОБСЕ Франк-Вальтер Штайнмайер. Согласно его предложениям, Донбасс получает «особый статус» (временно вступает в силу закон об особенностях местного самоуправления в ОРДЛО) в день проведения выборов на оккупированных территориях на временной основе. Это происходит после того, как ОБСЕ утвердить законность таких выборов.

Формула никак не связывает это с решением вопросов безопасности — выводом или разоружением незаконных вооруженных формирований (российских гибридных сил) и восстановлением контроля за границами Украины.