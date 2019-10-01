Формула Штайнмайєра: у Порошенка та Вакарчука відреагували на рішення Зеленського, фото — "24 канал"

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Опозиційні до чинної влади партії увечері 1 жовтня відреагували на приєднання України до «формули Штайнмайєра».

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У заяві партії «Голос» вимагається проведення закритого засідання парламенту. На ньому президент Володимир Зеленський повинен пояснити, який документ підписано в Мінську, а також на які поступки готовий піти президент у питанні досягнення миру.

З наявної інформації неможливо зрозуміти: хто і яких домовленостей досягнув з країною-агресором під виглядом реалізації неіснуючої «формули Штайнмайєра», — заявили у «Голосі».

Інша опозиційна партія, «Європейська солідарність», у відповідь на сьогоднішні новини щодо «формули Штайнмайєра» наполягає, що спочатку мають бути вирішені безпекові питання і лише потім — політичні.

Погодившись на так звану «формулу Штайнмайєра», Україна зріклася власної дорожньої карти виконання Мінська, логіка якої була свого часу підтримана Німеччиною, Францією і США, — йдеться в заяві цієї політичної сили.

За логікою партії Петра Порошенка, міняти ці блоки місцями — це пастка, яка може вільно чи невільно вивести на шлях капітуляції.

Нагадаємо, що увечері в Києві почалися протести проти приєднання до «формули Штайнмайєра».