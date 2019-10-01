Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Формула Штайнмайєра: у Порошенка та Вакарчука відреагували на рішення Зеленського, фото — "24 канал"

В Порошенка вимагають повної інформації про переговори з РФ, у Вакарчука — скликання закритого засідання Ради (ВІДЕО)

1 жов 2019, 21:39
999

Опозиційні до чинної влади партії увечері 1 жовтня відреагували на приєднання України до «формули Штайнмайєра».

Loading...

У заяві партії «Голос» вимагається проведення закритого засідання парламенту. На ньому президент Володимир Зеленський повинен пояснити, який документ підписано в Мінську, а також на які поступки готовий піти президент у питанні досягнення миру.

З наявної інформації неможливо зрозуміти: хто і яких домовленостей досягнув з країною-агресором під виглядом реалізації неіснуючої «формули Штайнмайєра», — заявили у «Голосі».

Інша опозиційна партія, «Європейська солідарність», у відповідь на сьогоднішні новини щодо «формули Штайнмайєра» наполягає, що спочатку мають бути вирішені безпекові питання і лише потім — політичні.

Погодившись на так звану «формулу Штайнмайєра», Україна зріклася власної дорожньої карти виконання Мінська, логіка якої була свого часу підтримана Німеччиною, Францією і США, — йдеться в заяві цієї політичної сили.

За логікою партії Петра Порошенка, міняти ці блоки місцями — це пастка, яка може вільно чи невільно вивести на шлях капітуляції.

Нагадаємо, що увечері в Києві почалися протести проти приєднання до «формули Штайнмайєра».

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter








Загрузка...

Новини

Головні новини
999

Тимошенко вимагає від Зеленського пояснень, а у Медведчука радіють «формулі Штайнмайєра»

У мережі оприлюднили нові реакції опозиції щодо «формули Штайнмайєра». Про погодження Києва на цей план урегулювання конфлікту на Донбасі висловилися у Тимошенко і Медведчука

Новини України
23:21

Клімкін: На «формулу Штайнмайєра» Київ очікувано погодився, але запитань стало більше

Павло Клімкін заявив, що після погодження Києва на так звану «формулу Штайнмайєра» запитань щодо врегулювання конфлікту на Донбасі стало більше. Він назвав очікуваною згоду Зеленського пристати на умову РФ щодо проведення «нормандської зустрічі»

Новини України
22:45

Зеленський: Виведення російських військ з Донбасу обговорюватимуть на «нормандському саміті»

Місцеві вибори на Донбасі не відбудуться, доки там перебуватимуть будь-які війська, в тому числі російські. Київ сьогодні погодив текст так званої «формули Штайнмайєра»

Світові новини
19:23
Новини партнерів
Загрузка...