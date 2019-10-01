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Формула Штайнмайера: у Порошенко и Вакарчука отреагировали на решение Зеленского, фото - "24 канал"

У Порошенко требуют полной информации о переговорах с РФ, у Вакарчука — созыва закрытого заседания Рады

1 окт 2019, 21:39
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Оппозиционные к действующей власти партии вечером 1 октября отреагировали на присоединение Украины к «формуле Штайнмайера».

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В заявлении партии «Голос» требуют провести закрытое заседания парламента. На нем президент Владимир Зеленский должен объяснить, какой именно документ подписан в Минске, а также на какие уступки готов пойти президент в вопросе достижения мира.

Из имеющейся информации невозможно понять: кто и каких договоренностям достиг со страной-агрессором под видом реализации несуществующей «формулы Штайнмайера», — заявили в «Голосе».

Другая оппозиционная партия, «Европейская солидарность», в ответ на сегодняшние новости о «формуле Штайнмайера» настаивает, что сначала должны быть решены вопросы безопасности и только потом — политические.

Согласившись на так называемую «формулу Штайнмайера», Украина отказалась от собственной дорожной карты выполнения Минска, логика которой была в свое время поддержана Германией, Францией и США, — говорится в заявлении этой политической силы.

Согласно логики партии Петра Порошенко, менять эти блоки местами — ловушка, которая может вольно или невольно вывести на путь капитуляции.

Напомним, что вечером в Киеве начались протесты против присоединения к «формуле Штайнмайера».

Источник: Ракурс


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