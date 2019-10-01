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"Формула Штайнмайєра": Київ очікувано погодився, але запитань стало більше, фото — Цензор

Клімкін: На «формулу Штайнмайєра» Київ очікувано погодився, але запитань стало більше

1 жов 2019, 22:45
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Колишній міністр закордонних справ України Павло Клімкін заявив, що після погодження України на так звану «формулу Штайнмайєра» запитань щодо врегулювання військового конфлікту на Донбасі стало більше.

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Екс-глава української дипломатії назвав очікуваною згоду адміністрації Володимира Зеленського пристати на російську умову щодо проведення «нормандської зустрічі».

Він нарікає, що наразі невідомим залишається текст «формули Штайнмайєра», на який погодився Київ, але «схоже, що вибори мають бути в цілому вільними та чесними».

Тобто Росія їх зробить не вільними і не чесними. І взагалі не виборами, — зауважує Клімкін.

Він нагадує, що вільні і чесні вибори — це не тільки відсутність російських військ і техніки на окупованому Донбасі, але й повне роззброєння і забезпечення безпеки, повний контроль Україною та/або міжнародною спільнотою безпекою на всій території окупованого Донбасу і всій ділянці кордону.

Крім того, за словами Клімкіна, це й повна участь всіх українських ЗМІ та політичних партій у виборчому процесі і участь в ньому тимчасово переміщених осіб. Місцеві вибори повинна проводити ЦВК, можливо, спільно з міжнародною адміністрацією, а допомагати процесу мусять українські суди.

Інакше легітимність цих виборів ніколи не буде визнана, — переконаний екс-очільник МЗС.

«Формулу Штайнмайєра» Клімкін закликає вмонтувати в план дій — «дорожню карту». Він вважає, що запитань після оприлюднення інформації про погодження Києва «стало більше, ніж було» і суспільство «буде вимагати на них відповідей, які не вирішують проблему окупації Донбасу за рахунок України».

Сьогодні опозиційні партії гостро відреагували на заяву президента Володимира Зеленського щодо приєднання України до вирішення конфлікту на Донбасі на засадах формули «Штайнмайєра».

Джерело: Ракурс


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