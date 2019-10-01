"Формула Штайнмайера": Киев ожидаемо согласился, но вопросов стало больше, фото — Цензор

https://racurs.ua/n127550-klimkin-na-formulu-shtaynmayera-kiev-ojidaemo-soglasilsya-no-voprosov-stalo-bolshe.html

Ракурс

Бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что после согласия Украины на так называемую «формулу Штайнмайера» вопросов относительно урегулирования военного конфликта на Донбассе стало больше.

Loading...

Экс-глава украинской дипломатии назвал ожидаемым согласие администрации Владимира Зеленского принять российские условия проведения «нормандской встречи».

Он сетует, что пока неизвестным остается текст «формулы Штайнмайера», на который согласился Киев, но «похоже, что выборы должны быть в целом свободными и честными».

То есть Россия их сделает несвободными и не честными. И вообще не выборами, — замечает Климкин.

Он напоминает, что свободные и честные выборы — это не только отсутствие российских войск и техники на оккупированном Донбассе, но и полное разоружение и обеспечения безопасности, полный контроль Украиной и/или международным сообществом безопасности на всей территории оккупированного Донбасса и всей границе.

Кроме того, по словам Климкина, это и полное участие всех украинских СМИ и политических партий в избирательном процессе и участии в нем временно перемещенных лиц. Местные выборы должен проводить ЦИК, возможно, совместно с международной администрацией, а помогать процессу должны украинские суды.

Иначе легитимность этих выборов никогда не будет признана, — убежден экс-глава МИД.

«Формулу Штайнмайера» Климкин призывает встроить в план действий — «дорожную карту». Он считает, что вопросов после обнародования информации о согласии Киева «стало больше, чем было» и общество «будет требовать на них ответы, которые не решают проблему оккупации Донбасса за счет Украины».

Сегодня оппозиционные партии остро отреагировали на заявление президента Владимира Зеленского о присоединении Украины к решению конфликта в Донбассе на основе «формулы Штайнмайера».