ДНР разогналась переписывать Конституцию Украины под «формулу Штайнмайера». Фото: antikor.com.ua

https://racurs.ua/n127549-dnr-razognalas-perepisyvat-konstituciu-ukrainy-pod-formulu-shtaynmayera.html

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«Формулу Штайнмайера», подписанную сегодня участниками Трехсторонней контактной группы в Минске, прокомментировали члены террористической группировки Донецкая народная республика (ДНР).

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В так называемом МИД ДНР заявили, что подписание этого документа якобы открывает перспективы к политическому урегулированию ситуации на Донбассе.

При этом сепаратисты заявляют, что полноценная реализация «формулы Штайнмайера» возможна лишь при условии внесения изменений в Конституцию Украины, в частности, о постоянном характере особого статуса Донбасса.

Поэтому параллельно с работой над имплементацией «формулы Штайнмайера» украинская сторона должна начать деятельность по проведению конституционной реформы, — заявили террористы.

Своими «принципиальными требованиями» в МИД ДНР назвали закрепление в Основном Законе Украины особого статуса русского языка, введение особого экономического режима, создание отдельных правоохранительной и судебной систем на Донбассе, ведение особого режима сотрудничества с Россией и договорных отношений с официальными украинскими властями.

Украинские представители выполнили все условия российский стороны для проведения саммита «нормандской четверки», а значит он может произойти в ближайшее время, — добавили в ведомстве сепаратистов.

Напомним, о подписании украинской стороной «формулы Штайнмайера» сообщил президент Владимир Зеленский, добавив, что местные выборы на Донбассе состоятся только согласно Конституции Украины.