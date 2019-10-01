ДНР розігналася переписувати Конституцію України під «формулу Штайнмайєра». Фото: antikor.com.ua

https://racurs.ua/ua/n127549-dnr-rozignalasya-perepysuvaty-konstytuciu-ukrayiny-pid-formulu-shtaynmayera.html

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«Формулу Штайнмайєра», підписану сьогодні учасниками Тристоронньої контактної групи у Мінську, прокоментували члени терористичного угруповання Донецька народна республіка (ДНР).

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У так званому МЗС ДНР заявили, що підписання цього документа нібито відкриває перспективи до політичного врегулювання ситуації на Донбасі.

При цьому сепаратисти заявляють, що повноцінна реалізація «формули Штайнмайєра» можлива лише за умови внесення змін до Конституції України, зокрема, про постійний характер особливого статусу Донбасу.

Тому паралельно з роботою над імплементацією «формули Штайнмайєра» українська сторона повинна розпочати діяльність із проведення конституційної реформи, — заявили терористи.

Своїми «принциповими вимогами» у МЗС ДНР назвали закріплення в Основному Законі Україні особливого статусу російської мови, введення особливого економічного режиму, створення окремих правоохоронної та судової систем на Донбасі, ведення особливого режиму співпраці з Росією та договірних відносин з офіційною українською владою.

Українські представники виконали усі умови російської сторони для проведення саміту «нормандської четвірки», а отже, він може відбутися найближчим часом, — додали у відомстві сепаратистів.

Нагадаємо, про підписання українською стороною «формули Штайнмайєра» сьогодні повідомив президент Володимир Зеленський, додавши, що місцеві вибори на Донбасі відбудуться лише відповідно до Конституції України.