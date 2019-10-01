Ліга чемпіонів: «Шахтар» валідольно обіграв «Аталанту» на виїзді, фото — "Шахтар"

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Ракурс

У матчі другого туру групового етапу Ліги чемпіонів донецький «Шахтар» у драматичному поєдинку проти «Аталанти» здобув перемогу з рахунком 1:2. Все вирішив гол на останніх секундах матчу та чудова гра воротаря П’ятова.

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На 14-й хвилині гри арбітр зустрічі Тобіас Штілер призначив пенальті у ворота донецької команди, після того, як Сергій Кривцов збив у своєму штрафному Йосипа Ілічич.

Рішення судді було неоднозначним, адже навіть на повторах чітко не видно, чи зачепив центральний захисник «Шахтаря» суперника. Рефері вирішив скористатися допомогою VAR, після чого прийняв рішення призначити одинадцятиметровий і дати Кривцова жовту картку. Пробивати пенальті зголосився сам Ілічич, але з його ударом впорався Андрій П’ятов.

Згодом господарі, які грали не в рідному Бергамо, а у Мілані на «Сан-Сіро» відкрили рахунок зусиллями Запати, але наприкінці першого тайму «Шахтар» відігрався (Морайес), а на останніх хвилинах матчу вийшов вперед (Манор Соломон). Героєм матчу став кіпер донеччан, який крім пенальті відбив ще до десяти ударів.

Нагадаємо, що у першому матчі Ліги чемпіонів 2019—2020 років «Шахтар» вдома поступився «Манчестер Сіті» з рахунком 0:3. Наступний поєдинок «гірники» зіграють у Харкові проти загребського «Динамо».