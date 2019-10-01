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Ліга чемпіонів: «Шахтар» валідольно обіграв «Аталанту» на виїзді, фото — "Шахтар"

Ліга чемпіонів: «Шахтар» валідольно обіграв «Аталанту» на виїзді (ФОТО)

1 жов 2019, 22:06
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У матчі другого туру групового етапу Ліги чемпіонів донецький «Шахтар» у драматичному поєдинку проти «Аталанти» здобув перемогу з рахунком 1:2. Все вирішив гол на останніх секундах матчу та чудова гра воротаря П’ятова.

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На 14-й хвилині гри арбітр зустрічі Тобіас Штілер призначив пенальті у ворота донецької команди, після того, як Сергій Кривцов збив у своєму штрафному Йосипа Ілічич.

Ліга чемпіонів: «Шахтар» валідольно обіграв «Аталанту» на виїзді, фото — "Шахтар"

Рішення судді було неоднозначним, адже навіть на повторах чітко не видно, чи зачепив центральний захисник «Шахтаря» суперника. Рефері вирішив скористатися допомогою VAR, після чого прийняв рішення призначити одинадцятиметровий і дати Кривцова жовту картку. Пробивати пенальті зголосився сам Ілічич, але з його ударом впорався Андрій П’ятов.

Ліга чемпіонів: «Шахтар» валідольно обіграв «Аталанту» на виїзді, фото — "Шахтар"

Згодом господарі, які грали не в рідному Бергамо, а у Мілані на «Сан-Сіро» відкрили рахунок зусиллями Запати, але наприкінці першого тайму «Шахтар» відігрався (Морайес), а на останніх хвилинах матчу вийшов вперед (Манор Соломон). Героєм матчу став кіпер донеччан, який крім пенальті відбив ще до десяти ударів.

Ліга чемпіонів: «Шахтар» валідольно обіграв «Аталанту» на виїзді, фото — "Шахтар"

Ліга чемпіонів: «Шахтар» валідольно обіграв «Аталанту» на виїзді, фото — "Шахтар"

Нагадаємо, що у першому матчі Ліги чемпіонів 2019—2020 років «Шахтар» вдома поступився «Манчестер Сіті» з рахунком 0:3. Наступний поєдинок «гірники» зіграють у Харкові проти загребського «Динамо».

Джерело: Ракурс


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