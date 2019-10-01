Лига чемпионов: «Шахтер» валидольно обыграл «Аталанту» на выезде, фото — "Шахтер"

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Ракурс

В матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов донецкий «Шахтер» в драматичном поединке против «Аталанты» одержал победу со счетом 1:2. Все решил гол на последних секундах матча и отличная игра вратаря Пятова.

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На 14-й минуте игры арбитр встречи Тобиас Штилер назначил пенальти в ворота донецкой команды, после того, как Сергей Кривцов сбил в своей штрафной Иосифа Иличич.

Решение судьи было неоднозначным, ведь даже на повторах четко не видно, задел ли центральный защитник «Шахтера» соперника. Рефери решил воспользоваться помощью VAR, после чего принял решение назначить одиннадцатиметровый и дать Кривцову желтую карточку. Пробивать пенальти вызвался сам Иличич, но с его ударом справился Андрей Пятов.

Впоследствии хозяева, которые играли не в родном Бергамо, а в Милане на «Сан-Сиро» открыли счет усилиями Запаты, но в конце первого тайма «Шахтер» отыгрался (Морайес), а на последних минутах матча вышел вперед (Манор Соломон). Героем матча стал кипер дончан, который кроме пенальти отразил еще до десяти ударов.

Напомним, что в первом матче Лиги чемпионов 2019—2020 годов «Шахтер» дома крупно уступил «Манчестер Сити» со счетом 0:3. Следующий поединок «горняки» сыграют в Харькове против загребского «Динамо».