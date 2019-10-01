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Лига чемпионов: «Шахтер» валидольно обыграл «Аталанту» на выезде, фото — "Шахтер"

Лига чемпионов: «Шахтер» валидольно обыграл «Аталанту» на выезде (ФОТО)

1 окт 2019, 22:06
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В матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов донецкий «Шахтер» в драматичном поединке против «Аталанты» одержал победу со счетом 1:2. Все решил гол на последних секундах матча и отличная игра вратаря Пятова.

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На 14-й минуте игры арбитр встречи Тобиас Штилер назначил пенальти в ворота донецкой команды, после того, как Сергей Кривцов сбил в своей штрафной Иосифа Иличич.

Лига чемпионов: «Шахтер» валидольно обыграл «Аталанту» на выезде, фото — "Шахтер"

Решение судьи было неоднозначным, ведь даже на повторах четко не видно, задел ли центральный защитник «Шахтера» соперника. Рефери решил воспользоваться помощью VAR, после чего принял решение назначить одиннадцатиметровый и дать Кривцову желтую карточку. Пробивать пенальти вызвался сам Иличич, но с его ударом справился Андрей Пятов.

Лига чемпионов: «Шахтер» валидольно обыграл «Аталанту» на выезде, фото — "Шахтер"

Впоследствии хозяева, которые играли не в родном Бергамо, а в Милане на «Сан-Сиро» открыли счет усилиями Запаты, но в конце первого тайма «Шахтер» отыгрался (Морайес), а на последних минутах матча вышел вперед (Манор Соломон). Героем матча стал кипер дончан, который кроме пенальти отразил еще до десяти ударов.

Лига чемпионов: «Шахтер» валидольно обыграл «Аталанту» на выезде, фото — "Шахтер"

Напомним, что в первом матче Лиги чемпионов 2019—2020 годов «Шахтер» дома крупно уступил «Манчестер Сити» со счетом 0:3. Следующий поединок «горняки» сыграют в Харькове против загребского «Динамо».

Лига чемпионов: «Шахтер» валидольно обыграл «Аталанту» на выезде, фото — "Шахтер"

Источник: Ракурс


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