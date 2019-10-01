Формула Штайнмайера: Тимошенко требует от Зеленского объяснений, а у Медведчука радуются решению Банковой, фото — Вести

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Лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко требует от президента Владимира Зеленского объяснений относительно текста «формулы Штайнмайера», на который сегодня согласился Киев.

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Об этом говорится в тексте заявления партии, которое 1 октября обнародовала Тимошенко в Фейсбук. «Батькивщина» считает «формулу Штайнмайера» недопустимой для Украины, а ее подписание в Минске прямой угрозой национальной безопасности, территориальной целостности и суверенитету Украины.

В «Батькивщине» требуют от президента срочно собрать лидеров парламентских фракций и «подробно объяснить, что именно подписано в Минске и на какие действия дано согласие».

Иначе встретили новость в «Оппозиционной платформе — За жизнь». Здесь достижение договоренностей относительно разведения сил и согласования подходов к организации избирательного процесса в Донбассе на основании «формулы Штайнмайера» назвали тем, «чего ждала Украины с 2016 года, но не могла получить из-за безответственности и политического эгоизма прошлого руководства Украины».

Критически отреагировали на формулу бывшего главы МИД Германии в партиях «Голос» и «Европейская солидарность». У Вакарчука требуют проведения закрытого заседания парламента, а «Европейская солидарность» настаивает, что сначала должны быть решены вопросы безопасности и только потом — политические.

Напомним, что эту формулу предложил в свое время бывший министр иностранных дел Германии и в то время председатель ОБСЕ Франк-Вальтер Штайнмайер. Донбасс получает «особый статус» (временно вступает в силу закон об особенностях местного самоуправления в ОРДЛО) в день проведения выборов на оккупированных территориях.

На постоянной основе закон вступает в силу после того, как ОБСЕ свидетельствует законность выборов. Формула никак не связывает это с решением вопросов безопасности — выводом или разоружением незаконных вооруженных формирований и восстановлением контроля за границами.