«Не дай Зе протягнути Штайнмайєра»: що відбувається на акції біля Ради, фото — Радіо Свобода

https://racurs.ua/ua/n127561-ne-day-ze-protyagnuty-shtaynmayiera-scho-vidbuvaietsya-na-akciyi-bilya-rady-translyaciya.html

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Біля будівлі Верховної Ради 2 жовтня продовжилася акція протесту, яка стартувала вночі. Праворадикальні активісти зібралися біля парламенту і гаслом «Не дай Зе протягнути Штайнмайєра».

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Уранці до Ради зібралося декілька десятків осіб, водночас поруч із гаслами щодо «формули Штайнмайєра» присутні виголошують вимоги щодо земельної реформи.

Акції протесту в ніч на 2 жовтня в Києві проходили під стінами Офісу президента і на Майдані Незалежності. Активісти виступали проти узгодження «формули Штайнмайєра» Україною і вимагали «зупинити капітуляцію».

На Банковій та на Майдані запалювали фаєри, розвісили великий банер зі словами «Ні капітуляції». До мітингувальників приєдналися народні депутати від «Європейської солідарності» Ахтем Чийгоз, Володимир Ар'єв, Софія Федина та інші.

У середу, 2 жовтня, о 19.00 активісти обіцяли знову зібратися на Майдані.

Нагадаємо, що опозиційні партії гостро відреагували на заяву президента Володимира Зеленського про приєднання України до вирішення конфлікту на Донбасі на основі «формули Штайнмайєра».