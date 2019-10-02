Імпічмент Трампа: Волкер і Йованович свідчитимуть у Конгресі США — ЗМІ. Фото: DW

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Курт Волкер, екс-спецпредставник США в Україні, який недавно пішов у відставку, свідчитиме у Конгресі у справі щодо імпічменту американського лідера Дональда Трампа.

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За даними джерел, Волкер виступить перед трьома комітетами Конгресу в четвер, 3 жовтня, інформує «Укрінформ», посилаючись на CNN.

Волкер згадується в рапорті щодо можливого тиску оточення Трампа на Україну.

В звіті розвідника у справі про імпічмент також вказано ім’я колишнього посла США в Україні Марі Йованович, яка може виступити на слуханнях у Конгресі 11 жовтня.

Крім того, очільники трьох комітетів Палати представників американського Конгресу закидають держсекретарю США Майку Помпео залякування свідків у справі про імпічмент.

Лідери комітету із закордонних справ Еліот Енгель, комітету розвідки Адам Шифф і комітету з нагляду Елайджа Каммінгс заявили, що будь-які спроби чи дії із залякування свідків, аби унеможливити їхні свідчення в Конгресі, є незаконними і розглядатимуться як перешкоджання розслідуванню, ініційованому з метою вирішення питання про імпічмент Трампа.

При цьому сам Помпео може стати свідком у справі про імпічмент, якщо буде доведено, що чиновник був присутній під час скандальної розмови Трампа з українським президентом Володимиром Зеленським, яка і стала підставою для вказаного розслідування.

Як відомо, минулого тижня в США розсекретили викривальний звіт представника розвідки, в якому йдеться про можливий тиск із боку Трампа на Україну з метою кримінального переслідування кандидата в президенти США Джо Байдена та його оточення.

Нагадаємо також, що Волкер пішов у відставку з посади спецпредставника США в Україні через скандальну розмову Трампа та Зеленського.