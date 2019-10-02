Импичмент Трампа: Волкер и Йованович дадут показания в Конгрессе США — СМИ. Фото: DW

https://racurs.ua/n127560-impichment-trampa-volker-i-yovanovich-dadut-pokazaniya-v-kongresse-ssha-smi.html

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Курт Волкер, экс-спецпредставитель США в Украине, который недавно ушел в отставку, будет свидетельствовать в Конгрессе по делу об импичменте американского лидера Дональда Трампа.

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По данным источников, Волкер выступит перед тремя комитетами Конгресса в четверг, 3 октября, информирует «Укринформ», ссылаясь на CNN.

Волкер упоминается в рапорте о возможном давлении окружения Трампа на Украину.

В отчете разведчика в деле об импичменте также указано имя бывшего посла США в Украине Мари Йованович, которая может выступить на слушаниях в Конгрессе 11 октября.

Кроме того, руководители трех комитетов Палаты представителей американского Конгресса обвиняют госсекретаря США Майка Помпео в запугивании свидетелей по делу об импичменте.

Лидеры комитета по иностранным делам Элиот Энгель, комитета разведки Адам Шифф и комитета по надзору Элайджа Каммингс заявили, что любые попытки или действия по запугиванию свидетелей, чтобы исключить дачу ими показаний в Конгрессе, являются незаконными и будут рассматриваться как препятствование расследованию, инициированному с целью решения вопроса об импичменте Трампа.

При этом сам Помпео может стать свидетелем по делу об импичменте, если будет доказано, что чиновник присутствовал во время скандального разговора Трампа с украинским президентом Владимиром Зеленским, который и стала основанием для указанного расследования.

Как известно, на прошлой неделе в США рассекретили обличительный отчет представителя разведки, в котором говорится о возможном давлении со стороны Трампа на Украину с целью уголовного преследования кандидата в президенты США Джо Байдена и его окружения.

Напомним также, что Волкер ушел в отставку с поста спецпредставителя США в Украине из-за скандального разговора Трампа и Зеленского.