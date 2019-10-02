В Конгрессе США проведут брифинг по Украине - СМИ. Фото: 24 канал

https://racurs.ua/n127554-v-kongresse-ssha-provedut-brifing-po-ukraine-smi.html

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В Конгрессе США пройдет срочный брифинг, который будет посвящен Украине. Встреча с представителями Конгресса пройдет «в безопасном месте на Капитолийском холме».

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Как сообщает американский телеканал ABC News со ссылкой на осведомленные источники, инициатором брифинга является генеральный инспектор Государственного департамента Соединенных Штатов Стив Линик.

Собеседники телеканала отмечают, что во время брифинга Линик проинформирует представителей нескольких комитетов Палаты представителей и Сената о документах, которые касаются Украины. Они были получены от канцелярии юрисконсульта Госдепа, отмечает источник.

По версии телеканала, брифинг может быть связан с недавними скандалом, связанным с личным адвокатом президента США Руди Джулиани и украинскими чиновниками.

Напомним, на днях Джулиани пообещал предоставить доказательства якобы незаконного вмешательства Украины в выборы американского президента в 2016 году.