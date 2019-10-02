Ночью в Киеве собралось два митинга против "формулы Штанмайера". Фото: Слово и дело

https://racurs.ua/n127553-nochu-v-kieve-sobralos-dva-mitinga-protiv-formuly-shtanmayera-foto-video.html

Ракурс

Акции протеста в ночь на 2 октября в Киеве проходили под стенами Офиса президента и на Майдане Независимости. Активисты выступали против согласования «формулы Штайнмайера» Украиной и требовали «остановить капитуляцию».

Loading...

Под стенами Офиса президента собрались представители праворадикальных и националистических сил, сообщает «Радио Свобода». Здесь они зажигали файеры и развесили большой баннер со словами «Нет капитуляции».

На Майдане Независимости собралось несколько сотен активистов. Их лозунги ничем не отличались от тех, которые звучали под Офисом президента. Они выступали против возможных выборов на временно оккупированных территориях Донбасса, а также против разведения сил и средств.

К митингующим присоединились народные депутаты от «Европейской солидарности» Ахтем Чийгоз, Владимир Арьев, София Федына и другие.

Активисты рассказали, что 2 октября в 19.00 они снова будут собираться на Майдане.

Напомним, что оппозиционные партии остро отреагировали на заявление президента Владимира Зеленского о присоединении Украины к решению конфликта на Донбассе на основе «формулы Штайнмайера».