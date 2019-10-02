Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Вночі в Києві зібралося два мітинги проти "формули Штайнмайєра". Фото: Слово і діло

Вночі в Києві зібралося два мітинги проти «формули Штайнмайєра» (ФОТО, ВІДЕО)

2 жов 2019, 08:26
999

Акції протесту в ніч на 2 жовтня в Києві проходили під стінами Офісу президента і на Майдані Незалежності. Активісти виступали проти узгодження «формули Штайнмайєра» Україною і вимагали «зупинити капітуляцію».

Loading...

Під стінами Офісу президента зібралися представники праворадикальних націоналістичних сил, повідомляє «Радіо Свобода». Тут вони запалювали фаєри і розвісили великий банер зі словами «Ні капітуляції».

На Майдані Незалежності зібралося кілька сотень активістів. Їхні гасла нічим не відрізнялися від тих, які звучали під Офісом президента. Вони виступали проти можливих виборів на тимчасово окупованих територіях Донбасу, а також проти розведення сил і засобів.

Вночі в Києві зібралося два мітинги проти "формули Штанмайєра". Фото:Радіо Свобода

До мітингувальників приєдналися народні депутати від «Європейської солідарності» Ахтем Чийгоз, Володимир Ар'єв, Софія Федина та інші.

Вночі в Києві зібралося два мітинги проти "формули Штанмайєра". Фото:Радіо Свобода

Активісти розповіли, що 2 жовтня о 19.00 вони знову збиратимуться на Майдані.

Нагадаємо, що опозиційні партії гостро відреагували на заяву президента Володимира Зеленського про приєднання України до вирішення конфлікту на Донбасі на основі «формули Штайнмайєра».


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter








Загрузка...

Новини

Головні новини
999

«Не дай Зе протягнути Штайнмайєра»: що відбувається на акції біля Ради (ТРАНСЛЯЦІЯ)

Біля будівлі Верховної Ради 2 жовтня продовжилася акція протесту, яка стартувала вночі. Праворадикальні активісти зібралися біля парламенту і гаслом «Не дай Зе протягнути Штайнмайєра»

Новини України
10:52

Тимошенко вимагає від Зеленського пояснень, а у Медведчука радіють «формулі Штайнмайєра»

У мережі оприлюднили нові реакції опозиції щодо «формули Штайнмайєра». Про погодження Києва на цей план урегулювання конфлікту на Донбасі висловилися у Тимошенко і Медведчука

Новини України
23:21   1 жов
Новини партнерів
Загрузка...