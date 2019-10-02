Новини України

Вночі в Києві зібралося два мітинги проти "формули Штайнмайєра". Фото: Слово і діло

https://racurs.ua/ua/n127553-vnochi-v-kyievi-zibralosya-dva-mityngy-proty-formuly-shtaynmayiera-foto-video.html

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Акції протесту в ніч на 2 жовтня в Києві проходили під стінами Офісу президента і на Майдані Незалежності. Активісти виступали проти узгодження «формули Штайнмайєра» Україною і вимагали «зупинити капітуляцію».

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Під стінами Офісу президента зібралися представники праворадикальних націоналістичних сил, повідомляє «Радіо Свобода». Тут вони запалювали фаєри і розвісили великий банер зі словами «Ні капітуляції».

На Майдані Незалежності зібралося кілька сотень активістів. Їхні гасла нічим не відрізнялися від тих, які звучали під Офісом президента. Вони виступали проти можливих виборів на тимчасово окупованих територіях Донбасу, а також проти розведення сил і засобів.

До мітингувальників приєдналися народні депутати від «Європейської солідарності» Ахтем Чийгоз, Володимир Ар'єв, Софія Федина та інші.

Активісти розповіли, що 2 жовтня о 19.00 вони знову збиратимуться на Майдані.

Нагадаємо, що опозиційні партії гостро відреагували на заяву президента Володимира Зеленського про приєднання України до вирішення конфлікту на Донбасі на основі «формули Штайнмайєра».