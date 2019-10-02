У Конгресі США проведуть брифінг по Україні - ЗМІ. Фото: 24 канал

https://racurs.ua/ua/n127554-u-kongresi-ssha-provedut-bryfing-po-ukrayini-zmi.html

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У Конгресі США пройде терміновий брифінг, який буде присвячений Україні. Зустріч з представниками Конгресу пройде «в безпечному місці на Капітолійському пагорбі».

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Як повідомляє американський телеканал ABC News з посиланням на обізнані джерела, ініціатором брифінгу є генеральний інспектор Державного департаменту Сполучених Штатів Стів Лінік.

Співрозмовники телеканалу зазначають, що під час брифінгу Лінік поінформує представників кількох комітетів палати представників та Сенату про документи, які стосуються України. Вони були отримані від канцелярії юрисконсульта Держдепу, відзначає джерело.

За версією телеканалу, брифінг може бути пов’язаний з недавніми скандалом, пов’язаним з особистим адвокатом президента США Руді Джуліані і українськими чиновниками.

Нагадаємо, днями Джуліані пообіцяв надати докази нібито незаконного втручання України у вибори американського президента в 2016 році.