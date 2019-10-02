Массовое отравление на свадьбе под Черновцами: 19 человек ​госпитализированы. Фото: Главред

https://racurs.ua/n127559-massovoe-otravlenie-na-svadbe-pod-chernovcami-19-chelovek-gospitalizirovany.html

Ракурс

Массовое отравление произошло в Черновицкой области в минувшие выходные. Здесь во время празднования свадьбы отравились 19 человек.

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Как сообщает сегодня пресс-центр Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, среди пострадавших четыре ребенка.

Информация в ГСЧС о пострадавших поступила 1 октября. Было установлено, что 29−30 сентября все они находились на праздновании свадьбы в ресторане «Оскар», который находится в поселке городского типа Путила.

Все пострадавшие госпитализированы с признаками пищевого отравления.

В данный момент проводится комплекс противоэпидемических мероприятий. Причина отравления гостей свадьбы официально не озвучена, проводятся проверки.

Напомним, что в начале сентября массовые отравления, которые в общем сложности уложили на больничные койки почти два десятка людей, произошли в Черкассах и Львовской области. Девять жителей Черкасс попали в больницу после употребления несвежих блинчиков, а под Львовом на свадьбе отравились десять человек, в том числе один ребенок.