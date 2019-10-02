Новини України

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Масове отруєння на весіллі під Чернівцями: 19 осіб госпіталізовано. Фото: Главред
Масове отруєння на весіллі під Чернівцями: 19 осіб госпіталізованоhttps://racurs.ua/ua/n127559-masove-otruiennya-na-vesilli-pid-chernivcyamy-19-osib-gospitalizovano.htmlРакурс
Масове отруєння сталося у Чернівецькій області минулими вихідними. Тут під час святкування весілля отруїлися 19 осіб.
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Як повідомляє сьогодні прес-центр Державної служби з надзвичайних ситуацій, серед постраждали чотири дитини.
Інформація в ДСНС про постраждалих надійшла 1 жовтня. Було встановлено, що 29−30 вересня всі вони перебували на святкуванні весілля в ресторані «Оскар», який знаходиться у селищі міського типу Путила.
Всі постраждалі госпіталізовані з ознаками харчового отруєння.
В даний момент проводиться комплекс протиепідемічних заходів. Причина отруєння гостей весілля офіційно не озвучена, проводяться перевірки.
Нагадаємо, що на початку вересня масові отруєння, які в загальній складності поклали на лікарняні ліжка майже два десятки людей, сталися в Черкасах та Львівської області. Дев’ятеро мешканців Черкас потрапили до лікарні після вживання несвіжих млинців, а під Львовом на весіллі отруїлися десятеро чоловік, у тому числі одна дитина.
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