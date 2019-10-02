"Формула Штайнмайєра": Яременко вважає, що Кучма погодився тільки на формулювання, основні переговори попереду, фото — ОП

https://racurs.ua/ua/n127558-kuchma-pogodyvsya-tilky-na-formuluvannya-osnovni-peregovory-poperedu-yaremenko.html

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Голова Комітету з питань зовнішньої політики Верховної Ради Богдан Яременко вирішив заспокоїти суспільну думку щодо приєднання України до переговорного процесу на основі так званої «формули Штайнмайєра».

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На його думку, представник України у тристоронній контактній групі Леонід Кучма погодився тільки на формулювання, а основні переговори попереду.

Загальний напрямок — Україна рухається в напрямку припинення кровопролиття на Донбасі. Не поступаючись при цьому ні територіальною цілісністю, ні суверенітетом, ні навіть правом по-своєму трактувати мінські домовленості, — написав Яременко у Фейсбук.

Він запевнює, що Кучма тільки письмово повідомив головного переговорника від ОБСЄ Сайдіка про те, що Україну влаштовують формулювання, погоджені радниками глав держав нормандського формату у Мінську 1 вересня. Йдеться про порядок уведення особливого режиму місцевого самоврядування в ОРДЛО до проведення місцевих виборів і після.

Голова профільного комітету Ради запевнює, що усе інше (безпекові питання) є «предметом для переговорів, результати яких втілюватимуться в життя не змінами до Конституції, а законами України». Ця обставина, на його думку, надає суспільству можливість контролю за тим, що відбувається.

Учора лідери парламентських фракцій відреагували на погодження «формули Штайнмайєра». Лідер партії «Батьківщина» Юлія Тимошенко вимагає від президента Володимира Зеленського пояснень і терміново зібрати лідерів парламентських фракцій.

В «Опозиційній платформі — За життя» досягнення домовленостей щодо розведення сил і узгодження підходів до організації виборчого процесу на Донбасі на підставі «формули Штайнмайєра» назвали тим, чого чекала Україна з 2016 року, але не могла отримати через безвідповідальність і політичний егоїзм минулого керівництва країни.

Критично відреагували на формулу колишнього глави МЗС Німеччини у партіях «Голос» та «Європейська солідарність». У Вакарчука вимагають проведення закритого засідання парламенту, а «Європейська солідарність» наполягає, що спочатку мають бути вирішені безпекові питання і лише потім — політичні.

Після оголошення рішення щодо формули у Києві увечері 1 жовтня та вночі 2 жовтня відбулися мітинги і протести.