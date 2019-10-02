"Формула Штайнмайера": Яременко считает, что Кучма согласился только на формулировку, основные переговоры впереди, фото — ОП

https://racurs.ua/n127558-kuchma-soglasilsya-tolko-na-formulirovku-osnovnye-peregovory-vperedi-yaremenko.html

Ракурс

Председатель Комитета по вопросам внешней политики Верховной Рады Богдан Яременко решил успокоить общественное мнение относительно присоединения Украины к переговорному процессу на основе так называемой «формулы Штайнмайера».

Loading...

По его мнению, представитель Украины в трехстороннем контактной группе Леонид Кучма согласился только на формулировку, а основные переговоры впереди.

Общее направление — Украина движется в направлении прекращения кровопролития на Донбассе. Не уступая при этом ни территориальной целостностью, ни суверенитетом, ни даже правом по-своему трактовать минские договоренности, — написал Яременко в Фейсбук.

Он уверяет, что Кучма только письменно сообщил главному переговорщику от ОБСЕ Сайдику о том, что Украину устраивают формулировки, согласованные советниками глав государств нормандского формата в Минске 1 сентября. Речь идет о порядке введения особого режима местного самоуправления в ОРДЛО до проведения местных выборов и после.

Председатель профильного комитета Рады уверяет, что все остальное (вопросы безопасности) являются «предметом для переговоров, результаты которых будут воплощаться в жизнь не изменениями в Конституцию, а законами Украины». Это обстоятельство, по его мнению, предоставляет обществу возможность контроля за тем, что происходит.

Вчера лидеры парламентских фракций отреагировали на согласование «формулы Штайнмайера». Лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко требует от президента Владимира Зеленского объяснений и срочно собрать лидеров парламентских фракций.

В «Оппозиционной платформе — За жизнь» достижение договоренностей по разведению сил и согласование подходов к организации избирательного процесса на Донбассе на основании «формулы Штайнмайера» назвали тем, чего ждала Украины с 2016 года, но не могла получить из-за безответственности и политического эгоизма прошлого руководства страны.

Критически отреагировали на формулу бывшего главы МИД Германии в партиях «Голос» и «Европейская солидарность». У Вакарчука требуют проведения закрытого заседания парламента, а «Европейская солидарность» настаивает на том, что сначала должны быть решены вопросы безопасности и только потом — политические.

После оглашения решения относительно формулы в Киеве вечером 1 октября и ночью 2 октября состоялись митинги и протесты.