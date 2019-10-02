Рада снова рассмотрит Избирательный кодекс, вопросов по «формуле Штайнмайера» в повестке дня нет. Фото: tsargrad.tv

https://racurs.ua/n127557-rada-snova-rassmotrit-izbiratelnyy-kodeks-voprosov-po-formule-shtaynmayera-v-povestke-dnya-net.html

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Верховная Рада на пленарном заседании 2 октября повторно рассмотрит ветированный президентом законопроект № 0978 об Избирательном кодексе. Глава государства предложил парламенту свои правки, поскольку, по его мнению, некоторые положения документа не соответствуют Конституции Украины.

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Согласно повестке дня парламента, повторно будет рассмотрен и законопроект № 0976 относительно поддержки скаутской организации Пласт, который также ветировал Зеленский, предложив свою редакцию документа.

Во втором чтении сегодня рассмотрят восемь проектов законов, в том числе:

№ 1054−1 об отмене закона о списке не подлежащих приватизации объектов госсобственности;

№ 1060 о лицензировании хоздеятельности;

№ 1029 об обеспечении механизма предотвращения коррупции (документ предусматривает изменение формы управления НАПК и правил проведения конкурса по отбору его сотрудников, привлекая международные организации);

№ 1026 об основаниях передачи дел Большой палате Верховного суда;

№ 1071 о госрегулировании космической деятельности (документ предусматривает доступ к космосу частных компаний);

№ 1224 об использовании военного транспорта и вооружения в особый период.

В первом чтении нардепы должны проголосовать три проекта законов, в частности и документ № 1208 о Бюро финансовых расследований.

Кроме того, ВР намерена заняться созданием комиссии по вопросам правового статуса ветеранов войны и переименованием города Переяслав-Хмельницкого на Киевщине.

Также отметим, что в СМИ появилась информация о том, что перед заседанием Рады президент Владимир Зеленский собрал свою фракцию «Слуга народа» для обсуждения «формулы Штайнмайера».

Как известно, «формула Штайнмайера», предусматривающая предоставление оккупированным территориям Донбасса временного особого статуса сразу после проведения в этой зоне выборов согласно украинскому законодательству и признания их итогов ОБСЕ, накануне была подписана участниками Трехсторонней контактной группы в Минске, в том числе и представителями Украины. Это решение вызвало ночные массовые протесты в центре Киева.