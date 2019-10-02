Рада знову розгляне Виборчий кодекс, питань щодо «формули Штайнмайєра» в порядку денному немає. Фото: tsargrad.tv

https://racurs.ua/ua/n127557-rada-znovu-rozglyane-vyborchyy-kodeks-pytan-schodo-formuly-shtaynmayiera-v-poryadku-dennomu.html

Ракурс

Верховна Рада на пленарному засіданні 2 жовтня повторно розгляне ветований президентом законопроект № 0978 про Виборчий кодекс. Глава держави запропонував парламенту свої правки, оскільки, на його думку, деякі положення документа не відповідають Конституції України.

Loading...

Згідно з порядком денним парламенту, повторно буде розглянуто і законопроект № 0976 щодо підтримки скаутської організації Пласт, який також ветував Зеленський, запропонувавши свою редакцію документа.

У другому читанні сьогодні розглянуть вісім проектів законів, у тому числі:

№ 1054−1 про скасування закону щодо списку об'єктів держвласності, які не підлягають приватизації;

№ 1060 про ліцензування госпдіяльності;

№ 1029 про забезпечення механізму запобігання корупції (документ передбачає зміну форми управління НАЗК і правил проведення конкурсу з відбору його співробітників, залучаючи міжнародні організації);

№ 1026 про підстави передачі справ Великій палаті Верховного суду;

№ 1071 про держрегулювання космічної діяльності (документ передбачає доступ до космосу приватних компаній);

№ 1224 про використання військового транспорту й озброєння в особливий період.

У першому читанні нардепи мають проголосувати три проекти законів, зокрема й документ № 1208 про Бюро фінансових розслідувань.

Окрім того, ВР має намір зайнятися створенням комісії з питань правового статусу ветеранів війни та перейменуванням міста Переяслав-Хмельницького на Київщині.

Також зазначимо, що в ЗМІ з’явилася інформація про те, що перед засіданням Ради президент Володимир Зеленський зібрав свою фракцію «Слуга народу» для обговорення «формули Штайнмайєра».

Як відомо, «формулу Штайнмайєра», яка передбачає надання окупованим територіям Донбасу тимчасового особливого статусу одразу після проведення в цій зоні виборів згідно з українським законодавством і визнання їх підсумків ОБСЄ, напередодні було підписано учасниками Тристоронньої контактної групи у Мінську, в тому числі й представниками України. Це рішення зумовило нічні масові протести у центрі Києва.