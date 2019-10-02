Новини України

Під Києвом ліквідували небезпечного іноземця, який поранив поліцейських. Фото: Нацполіція

https://racurs.ua/ua/n127556-pid-kyievom-likviduvaly-nebezpechnogo-inozemcya-yakyy-poranyv-policeyskyh-foto.html

Ракурс

Стрілянина під Києвом сталася рано вранці середи, 2 жовтня. В селі Хотянівка Київської області пройшла операція по затриманню небезпечного злочинця.

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Зловмисником виявився громадянин Грузії. Десять днів тому в Оболонському районі Києва він поранив двох співробітників поліції, після чого правоохоронці почали його пошуки, повідомили у відділі комунікації поліції Києва.

З’ясувалося, що нападником є засуджений на території другої держави на 22 роки в’язниці за створення банди, викрадення людей і зберігання вогнепальної зброї. В ході слідчих заходів вдалося з’ясувати, що злочинець ховається в селі Хотянівка, після чого була спланована спецоперація для його затримання.

Правоохоронці встановили, що злочинець знаходиться в будівельному вагончику. Спочатку йому запропонували здатися, але він почав стріляти з двох пістолетів і поранив ще двох поліцейських.

Після цього силовики застосували табельну зброю і ліквідували стрілка.

Нагадаємо, що 6 вересня в Києві невідомий влаштував стрілянину у тролейбусі, в результаті чого двоє пасажирів опинилися в лікарні з вогнепальними пораненнями.