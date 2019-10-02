Новини України

США затвердили продаж Україні нової партії "Джавелінів" - ЗМІ. Фото: Корреспондент

https://racurs.ua/ua/n127555-ssha-zatverdyly-prodaj-ukrayini-novoyi-partiyi-djaveliniv-zmi.html

Ракурс

США погодили продаж додаткових поставок протитанкових систем «Джавелін» (Javelin) в Україну. Загальна сума операції складе 39 млн дол.

Loading...

Як повідомило у вівторок агентство Bloomberg з посиланням на три джерела в адміністрації президента США Дональда Трампа, Державний департамент і Конгрес США завершили процедури, необхідні для продажу даного озброєння Києву.

Один із співрозмовників агентства розповів, що Україна отримає 150 протитанкових ракет, а також дві додаткові ракетні установки.

Очікується, що незабаром про рішення буде оголошено офіційно.

Українська сторона запросила покупку бойових систем ще влітку поточного року.

Нагадаємо, перша партія «Джавелінов» в Україні з’явилися в минулому році. Перші запуски «Джавелінов» відбулись 22 травня 2018 року. Протягом минулого року з США в Україну були поставлені понад 200 ракет і 37 пускових установок.