США утвердили продажу Украине новой партии "Джавелинов" - СМИ. Фото: Корреспондент

https://racurs.ua/n127555-ssha-utverdili-prodaju-ukraine-novoy-partii-djavelinov-smi.html

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США согласовали продажу дополнительных поставок противотанковых систем «Джавелин» (Javelin) в Украину. Общая сумма сделки составит 39 млн долл.

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Как сообщило во вторник агентство Bloomberg со ссылкой на три источника в администрации президента США Дональда Трампа, Государственный департамент и Конгресс США завершили процедуры, необходимые для продажи данного вооружения Киеву.

Один из собеседников агентства рассказал, что Украина получит 150 противотанковых ракет, а также две дополнительные ракетные установки.

Ожидается, что в скором времени о решении будет объявлено официально.

Украинская сторона запросила покупку боевых систем еще летом текущего года.

Напомним, первая партия «Джавелинов» в Украине появились в прошлом году. Первые запуски «Джавелинов» состоялись 22 мая 2018 года. В течение прошлого года из США в Украину были поставлены свыше 200 ракет и 37 пусковых установок.