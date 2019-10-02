Под Киевом ликвидировали опасного иностранца, который ранил полицейских. Фото: Нацполиция

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Ракурс

Стрельба под Киевом произошла ранним утром среды, 2 октября. В селе Хотяновка Киевской области прошла операция по задержанию опасного преступника.

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Злоумышленником оказался гражданин Грузии. Десять дней назад в Оболонском районе Киева он ранил двоих сотрудников полиции, после чего правоохранители начали его поиски, сообщили в отделе коммуникации полиции Киева.

Выяснилось, что стрелявший осужден на территории другого государства на 22 года тюрьмы за создание банды, похищение людей и хранение огнестрельного оружия. В ходе следственных мероприятий удалось выяснить, что преступник скрывается в селе Хотяновка, после чего была спланирована спецоперация для его задержания.

Правоохранители установили, что преступник находится в строительном вагончике. Сначала ему предложили сдаться, но он начал стрелять из двух пистолетов и ранил еще двух полицейских.

После этого силовики применили табельное оружие и ликвидировали стрелка.

Напомним, что 6 сентября в Киеве неизвестный устроил стрельбу в троллейбусе, в результате чего два пассажира оказались в больнице с огнестрельными ранениями.