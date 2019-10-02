Ракурсhttps://racurs.ua/
«Формула Штайнмайера»: в сети появились письма, подтверждающие согласование участников ТКГ, фото — "24 канал"
В сети появились письма с текстом «формулы Штайнмайера» (ДОКУМЕНТ)https://racurs.ua/n127563-v-seti-poyavilis-pisma-s-tekstom-formuly-shtaynmayera-dokument.htmlРакурс
В сети появились письма о подтверждении текста «формулы Штайнмайера», которую согласовали для имплементации участники трехсторонней группы в Минске.
Loading...
Тексты документов, под которыми стоят подписи председателя украинской делегации в ТКГ Леонида Кучмы, представителя ОБСЕ Мартина Сайдика, россиянина Бориса Грызлова, представителя ОРДО Натальи Никоноровой, представителя ОРЛО Владислава Дейнего.
В письмах, которые опубликовал «Коммерсант», якобы согласован текст «формулы Штайнмайера». Представители Украины, РФ, ДНР и ЛНР направляли письма Сайдику, сам же главный переговорщик ОБСЕ направил письмо в адрес действующего главы ОСБЕ Мирослава Лайчака.
«Формула Штайнмайера» выписана так:
Этот закон вступает в силу в 20.00 по местному времени в день голосования на внеочередных местных выборах в отдельных районах Донецкой и Луганской областей, которые назначены и проведены в соответствии с Конституцией Украины и специального закона Украины, регулирующего внеочередные местные выборы в вышеупомянутых районах.
Он будет действовать на временной основе до дня публикации итогового доклада миссии ОБСЕ по наблюдению за выборами, согласно сложившейся практике ОБСЕ, о соответствии в целом внеочередных местных выборов стандартам ОБСЕ и международным стандартам для демократических выборов, а также украинскому законодательству.
Напомним, что вчера Сайдик сообщил, что участники трехсторонней контактной группы по Украине в Минске согласовали «формулу Штайнмайера» отдельными письмами, а не общим документом. Кроме того, договорились о начале нового разведения войск — оно состоится 7 октября в районе Золотого и Петровского.
Загрузка...