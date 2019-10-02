В сети появились письма о подтверждении текста «формулы Штайнмайера», которую согласовали для имплементации участники трехсторонней группы в Минске.

Тексты документов, под которыми стоят подписи председателя украинской делегации в ТКГ Леонида Кучмы, представителя ОБСЕ Мартина Сайдика, россиянина Бориса Грызлова, представителя ОРДО Натальи Никоноровой, представителя ОРЛО Владислава Дейнего.

В письмах, которые опубликовал «Коммерсант», якобы согласован текст «формулы Штайнмайера». Представители Украины, РФ, ДНР и ЛНР направляли письма Сайдику, сам же главный переговорщик ОБСЕ направил письмо в адрес действующего главы ОСБЕ Мирослава Лайчака.

«Формула Штайнмайера» выписана так:

Этот закон вступает в силу в 20.00 по местному времени в день голосования на внеочередных местных выборах в отдельных районах Донецкой и Луганской областей, которые назначены и проведены в соответствии с Конституцией Украины и специального закона Украины, регулирующего внеочередные местные выборы в вышеупомянутых районах.

Он будет действовать на временной основе до дня публикации итогового доклада миссии ОБСЕ по наблюдению за выборами, согласно сложившейся практике ОБСЕ, о соответствии в целом внеочередных местных выборов стандартам ОБСЕ и международным стандартам для демократических выборов, а также украинскому законодательству.