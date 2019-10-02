Новости Рады: утром Зеленский тайно собирал свою фракцию, оппозиция требует объяснений относительно «формулы Штайнмайера»

Новости Рады: утром Зеленский тайно собирал свою фракцию, оппозиция требует объяснений, фото — Цензор

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На утреннем заседании Верховной Рады 2 октября кипели страсти относительно вчерашних новостей о согласовании Киевом «формулы Штайнмайера». Лидеры оппозиционных фракций повторили тезисы своих вчерашних заявлений о категорическом неприятии договоренностей, в которых не зафиксированы вопросы безопасности, а именно проведение выборов в ОРДЛО после вывода войск и возобновления контроля Вооруженными силами Украины за госграницей.

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Кроме того, утром состоялось заседание фракции «Слуга народа» с президентом. Оно прошло в закрытом формате. Из-за его проведения пленарное заседание парламента задержалось на полчаса.

Как сообщил во время трансляции Рады нардеп фракции «Голос» Роман Лозинский, относительно вопросов, которые обсуждали Зеленский и его фракция, у депутатов «взяли подписку о неразглашении».

Лозинский в кулуарах парламента рассказал, что оппозиция ожидает от власти открытого отчета, в котором президент четко объяснит алгоритм, согласно которого Украина будет восстанавливать контроль над оккупированными территориями на Донбассе.

Мы точно не знаем всех пунктов этого документа, он пока засекречен, — рассказал Лозинский.

Председатель фракции «Голос» Сергей Рахманин с парламентской трибуны заявил о согласованной позиции-требовании своей фракции и фракций «Европейская солидарность» и «Батькивщина» заслушать в 16.00 в Раде начальника Генштаба Руслана Хомчака и министра иностранных дел Вадима Пристайко.

Напомним, что вчера Украина согласилась с «формулой Штайнмайера». Президент Владимир Зеленский заявил, что потребует вывода войск РФ и передачи участка границы, который захватила РФ, под контроль Украины. Подписанных документов никто пока не видел, поэтому о формуле можно судить только со слов президента.

Представитель Киева в ТКГ Леонид Кучма подписал «формулу Штайнмайера», поскольку Россия выдвинула такое условие для проведения саммита «нормандской четверки». Теперь Рада должна имплементировать формулу Штайнмайера в украинское законодательство. Нынешний закон об особом статусе ОРДЛО будет действовать до конца 2019 года. Оппозиция («Европейская солидарность», «Голос», «Батькивщина») назвала формулу «легитимизацией российской оккупации Донбасса и аннексии Крыма» и требует объяснений от президента и министра иностранных дел.