У Путина и Зеленского назвали сроки проведения встречи в "нормандском формате". Фото: Еспресо

https://racurs.ua/n127569-u-putina-i-zelenskogo-nazvali-sroki-provedeniya-vstrechi-v-normandskom-formate.html

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Владислав Сурков, помощник президент РФ Владимира Путина, рассказал о том, когда будет начата подготовка к встрече глав государств в «нормандском формате».

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По словам Суркова, дату можно согласовывать только после того, как состоится отвод войск в Петровском и Золотом на Донбассе. Как рассказал он журналистам в Москве, на это может уйти около двух недель, передает ТАСС.

При этом помощник Путина не исключил, что до встречи глав государств в «нормандском формате» может состояться предварительная встреча министров иностранных дел.

В то же время представитель правительства в Верховной Раде Ирина Верещук сегодня сказала журналистам, что встреча в «нормандском формате» состоится уже осенью или в декабре, передает УНН.

Напомним, что оппозиционные партии остро отреагировали на заявление президента Владимира Зеленского о присоединении Украины к решению конфликта на Донбассе на основе «формулы Штайнмайера».