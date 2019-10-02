«Формулу Штайнмайєра» під час нормандського формату протягував Путін, фото — "Дзеркало тижня"

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Ракурс

Імплементацію так званої «формули Штайнмайєра» під час зустрічей у «нормандському форматі» намагався протягнути президент Росії Володимир Путін.

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Водночас жоден представник України ні письмово, ні в іншій формі ніколи не схвалював цю формулу встановлення миру на Донбасі. Про це сьогодні у Раді заявив п’ятий президент України нардеп Петро Порошенко.

Він знову підтвердив, що «формули Штайнмаєра» не існує і вона є вигадкою Росії", а під час «нормандського формату» неодноразово саме Путін намагався протягнути цю версію.

Порошенко заявив, що цей план придумали в Кремлі і він захищає російські інтереси. Він пригадав слова міністра закордонних справ РФ Сергія Лаврова, який у відповідь на запитання про долю окупованих регіонів України у випадку імплементації «формули Штайнмаєра» відповів: «Буде так, як в Придністров’ї».

Що нам казали півроку тому? Припинити війну дуже легко. Достатньо просто перестати стріляти. Але у вересні 41 поранений та 11 загиблих, — нагадав із парламентської трибуни Порошенко.

Порошенко обурився також тим, що Україна добровільно зреклася дорожньої карти імплементації мінських угод, яка була підтримана її партнерами, а також зруйнувала світову коаліцію на свою підтримку.

П’ять років весь світ підтримував українську позицію. Після недавніх подій ми бачимо, що коаліція набагато чіткіше чує голос Росії, — заявив екс-президент.

«Ракурс» повідомляв, що на ранковому засіданні Верховної Ради сьогодні кипіли пристрасті щодо вчорашніх новин про узгодження Києвом «формули Штайнмайєра». Лідери опозиційних фракцій повторили тези своїх вчорашніх заяв про категоричне несприйняття домовленостей, у яких не зафіксовано безпекових питань, а саме проведення виборів в ОРДЛО після виведення військ та опанування Збройними силами України держкордону.

Крім того, вранці у закритому форматі відбулося засідання фракції «Слуга народу» з президентом. Щодо питань, які обговорювали Зеленський та його фракція, з депутатів «взяли підписку про нерозголошення».