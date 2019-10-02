"Формула Штайнмайєра": що підписав Кучма в Мінську, показала його речниця. Фото: Депо

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«Формулу Штайнмайєра» погодили вчора учасники Тристоронньої контактної групи у Мінську. Однак тексту документу не було оприлюднено. Сьогодні Дарка Оліфер, речниця представника України на мінських переговорах із врегулювання ситуації на Донбасі Леоніда Кучми, показала текст, який він підписав напередодні.

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Лист адресований представнику Організації з безпеки і співробітництва в Європі (ОБСЄ) на мінських переговорах Мартіну Сайдіку.

В ньому вказано, що закон про тимчасовий особливий статус Донбасу набуде чинності одразу після завершення голосування на виборах у цій зоні, які мають бути проведені згідно з Конституцією України, та визнання їх підсумків в ОБСЄ.

Закон зможе діяти на постійній основі, якщо в остаточному звіті ОБСЄ підтвердить, що вибори на Донбасі відбулися за європейськими й українськими стандартами, а їх підсумки погоджені учасниками «нормандського формату» та Тристоронньої контактної групи.

Як наголошено наприкінці листа, українська сторона приймає вказаний текст.

Нагадаємо, раніше сьогодні в російських ЗМІ з’явилися нібито копії листів із текстом «формули Штайнмайєра».

Напередодні представник ОБСЄ Сайдік заявляв, що на переговорах у Мінську погодили «формулу Штайнмайєра» окремими листами, а не єдиним документом. У ЗМІ навіть припускають, що учасники групи могли підписати різні документи.

Крім того, вчора Тристороння контактна група домовилася про нове розведення військ на Донбасі в районі Золотого та Петровського з 7 жовтня.