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«Формула Штайнмайера»: что подписал Кучма в Минске, показала его спикер. Фото: Депо
«Формула Штайнмайера»: что подписал Кучма в Минске, показала его спикер (ДОКУМЕНТ)https://racurs.ua/n127570-formula-shtaynmayera-chto-podpisal-kuchma-v-minske-pokazala-ego-spiker-dokument.htmlРакурс
«Формулу Штайнмайера» согласовали вчера участники Трехсторонней контактной группы в Минске. Однако текст документа не был обнародован. Сегодня Дарья Олифер, пресс-секретарь представителя Украины на минских переговорах по урегулированию ситуации на Донбассе Леонида Кучмы, показала текст, который он подписал накануне.
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Письмо адресовано представителю Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) на минских переговорах Мартину Сайдику.
В нем указано, что закон о временном особом статусе Донбасса вступит в силу сразу после завершения голосования на выборах в этой зоне, которые должны быть проведены согласно Конституции Украины, и признания их итогов в ОБСЕ.
Закон сможет действовать на постоянной основе, если в окончательном отчете ОБСЕ подтвердит, что выборы на Донбассе прошли согласно европейским и украинским стандартам, а их итоги согласованы участниками «нормандского формата» и Трехсторонней контактной группы.
Как отмечается в конце письма, украинская сторона принимает указанный текст.
Напомним, ранее сегодня в российских СМИ появились якобы копии писем с текстом «формулы Штайнмайера».
Накануне представитель ОБСЕ Сайдик заявлял, что на переговорах в Минске согласовали «формулу Штайнмайера» отдельными листами, а не одним документом. В СМИ даже предположили, что участники группы могли подписать различные документы.
Кроме того, вчера Трехсторонняя контактная группа договорилась о новом разведении войск на Донбассе в районе Золотого и Петровского с 7 октября.
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