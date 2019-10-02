«Формула Штайнмайера»: что подписал Кучма в Минске, показала его спикер. Фото: Депо

https://racurs.ua/n127570-formula-shtaynmayera-chto-podpisal-kuchma-v-minske-pokazala-ego-spiker-dokument.html

Ракурс

«Формулу Штайнмайера» согласовали вчера участники Трехсторонней контактной группы в Минске. Однако текст документа не был обнародован. Сегодня Дарья Олифер, пресс-секретарь представителя Украины на минских переговорах по урегулированию ситуации на Донбассе Леонида Кучмы, показала текст, который он подписал накануне.

Loading...

Письмо адресовано представителю Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) на минских переговорах Мартину Сайдику.

В нем указано, что закон о временном особом статусе Донбасса вступит в силу сразу после завершения голосования на выборах в этой зоне, которые должны быть проведены согласно Конституции Украины, и признания их итогов в ОБСЕ.

Закон сможет действовать на постоянной основе, если в окончательном отчете ОБСЕ подтвердит, что выборы на Донбассе прошли согласно европейским и украинским стандартам, а их итоги согласованы участниками «нормандского формата» и Трехсторонней контактной группы.

Как отмечается в конце письма, украинская сторона принимает указанный текст.

Напомним, ранее сегодня в российских СМИ появились якобы копии писем с текстом «формулы Штайнмайера».

Накануне представитель ОБСЕ Сайдик заявлял, что на переговорах в Минске согласовали «формулу Штайнмайера» отдельными листами, а не одним документом. В СМИ даже предположили, что участники группы могли подписать различные документы.

Кроме того, вчера Трехсторонняя контактная группа договорилась о новом разведении войск на Донбассе в районе Золотого и Петровского с 7 октября.