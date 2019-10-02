https://racurs.ua/n127571-formulu-shtaynmayera-vo-vremya-normandskogo-formata-protyagival-putin-poroshenko-video.html

Ракурс

Имплементацию так называемой «формулы Штайнмайера» во время встреч в «нормандском формате» пытался протащить президент России Владимир Путин.

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В то же время ни один представитель Украины ни письменно, ни в иной форме никогда не одобрял эту формулу установления мира на Донбасе. Об этом сегодня в Раде заявил пятый президент Украины нардеп Петр Порошенко.

Он вновь подтвердил, что «формулы Штайнмайера» не существует и она является выдумкой России", а во время «нормандского формата» неоднократно именно Путин пытался протащить эту версию.

Порошенко заявил, что этот план придумали в Кремле и он защищает российские интересы. Он вспомнил слова министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова, который в ответ на вопрос о судьбе оккупированных регионов Украины в случае имплементации «формулы Штайнмайера» ответил: «Будет так, как в Приднестровье».

Что нам говорили полгода назад? Прекратить войну очень легко. Достаточно просто перестать стрелять. Но в сентябре 41 раненный и 11 погибших, — напомнил с парламентской трибуны Порошенко.

Порошенко возмутился также тем, что Украина добровольно отреклась дорожной карты имплементации минских соглашений, поддержанной ее партнерами, а также разрушила мировую коалицию в свою поддержку.

Пять лет весь мир поддерживал украинскую позицию. После недавних событий мы видим, что коалиция гораздо четче слышит голос России, — заявил экс-президент.

«Ракурс» сообщал, что на утреннем заседании Верховной Рады сегодня кипели страсти относительно вчерашних новостей о согласовании Киевом «формулы Штайнмайера». Лидеры оппозиционных фракций повторили тезисы своих вчерашних заявлений о категорическом неприятии договоренностей, в которых не зафиксированы вопросы безопасности, а именно проведение выборов в ОРДЛО после вывода войск и овладения Вооруженными силами Украины госграницы.

Кроме того, утром состоялось заседание фракции «Слуга народа» с президентом. Оно прошло в закрытом формате, а относительно вопросов, которые обсуждали Зеленский и его фракция, у депутатов «взяли подписку о неразглашении».