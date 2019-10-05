«Нормандський формат»: у Росії висунули ще одну умову для проведення саміту

Росія назвала умови проведення саміту «нормандської четвірки», фото: kremlin.ru

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Перспектива проведення саміту лідерів країн «нормандської четвірки» — України, Росії, Франції та Німеччини, стане зрозумілою лише після підтвердження спеціальною моніторинговою місією ОБСЄ розведення сил в районі населених пунктів Петровське та Золоте.

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Про це заявив представник Росії в ОБСЄ Олександр Лукашевич, повідомляє прес-служба російського МЗС.

Ще однією умовою він назвав імплементацію в українське законодавство так званої «формули Штайнмаєра».

Виконання цих доручень якраз і відкриває шлях для нового саміту «нормандської четвірки». В іншому випадку зустріч заради зустрічі навряд чи буде затребувана, — зазначив Лукашевич.

Вчора міністр зовнішніх справ України Вадим Пристайко в ефірі одного з українських телеканалів заявив, що наступна зустріч «нормандської четвірки», ймовірно, відбудеться наприкінці жовтня.

Він також зазначив, що для реалізації «формули Штайнмаєра» необхідно здійснити розведення сил на трьох ділянках лінії зіткнення на Донбасі.

Нагадаємо, канцлер Німеччини Ангела Меркель на початку жовтня повідомила, що наступна зустріч «нормандської четвірки» відбудеться у Парижі.