Глава МЗС Вадим Пристайко. Фото: zik.ua

https://racurs.ua/ua/n127687-prystayko-nazvav-golovni-umovy-dlya-rozvedennya-viysk-na-donbasi.html

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Вадим Пристайко, міністр закордонних справ України, оголосив кілька умов розведення військ на Донбасі.

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Дипломат відзначив, що відведення військ відбувається після того, як тиждень у зоні бойових дій дотримувався режим тиші. Розведення сил і засобі в у такому випадку відбувається на восьмий день. Про це Пристайко заявив в ефірі програми «Свободи слова з Савіком Шустером», яка транслювалася в YouTube.

Домовленість, яка також досягнута лідерами на одному з самітів раніше була про те, що відведення відбувається на восьмийдень після того, як сімднів до цього була тиша в конкретній точці, — зазначив політик.

Міністр додав, що потрібно розвести війська настільки, щоб снайпери не могли стріляти один в одного. Важке ж озброєння планується відвести згодом ще на більшу відстань.

За словами Пристайка, наявність порушення режиму тиші в конкретній точці має зафіксувати ОБСЄ. Якщо зафіксовані постріли, то розведення військ відбутися не може.

Нагадаємо, міністр закордонних справ України Вадим Пристайко анонсував проведення масштабного обміну полоненими. Обмін в’язнями з Російською Федерацією повинен відбутися впродовж 7−13 жовтня.