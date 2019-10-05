Глава МИД Вадим Пристайко. Фото: zik.ua

https://racurs.ua/n127687-pristayko-nazval-glavnye-usloviya-dlya-razvedeniya-voysk-na-donbasse.html

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Вадим Пристайко, министр иностранных дел Украины, объявил несколько условий разведения войск на Донбассе.

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Дипломат отметил, что отвод войск происходит после того, как неделю в зоне боевых действий соблюдался режим тишины. Разведение сил и средств в таком случае происходит на восьмой день. Об этом Пристайко заявил в эфире программы «Свободы слова с Савиком Шустером», которая транслировалась в YouTube.

Договоренность, которая достигнута лидерами на одном из саммитов ранее была о том, что отвод происходит на восьмой день после того, как семь дней до этого была тишина в конкретной точке, — отметил политик.

Министр добавил, что нужно развести войска настолько, чтобы снайперы не могли стрелять друг в друга. Тяжелое же вооружение планируется отвести впоследствии еще на большее расстояние.

По словам Пристайко, наличие нарушения режима тишины в конкретной точке должен зафиксировать ОБСЕ. Если зафиксированы выстрелы, то разведение войск произойти не может.

Напомним, министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко анонсировал проведение масштабного обмена пленными. Обмен заключенными с Российской Федерацией должен состояться в течение 7−13 октября.