Глава МИД Вадим Пристайко. Фото: ТСН

https://racurs.ua/n127639-pristayko-anonsiroval-masshtabnyy-obmen-plennymi-s-rossiey.html

Ракурс

Вадим Пристайко, министр иностранных дел Украины, анонсировал проведение масштабного обмена пленными.

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Обмен заключенными с Российской Федерацией должен состояться в течение 7−13 октября. Об этом украинский дипломат заявил в эфире программы «Право на владу», которая транслировалась на канале ТСН в YouTube.

В ближайшее время, я надеюсь, это буквально на следующей неделе, мы планируем еще более масштабный обмен, — отметил Пристайко.

Также глава дипломатического ведомства заявил, что согласования украинской стороной в Минске «формулы Штайнмайера» — это попытка дотянуться до украинцев, которые находятся за линией соприкосновения. Формула предусматривает восстановление разрушенных мостов, прекращение огня на Донбассе, разведение войск, возобновления выплат пенсий, возвращение всех военнопленных, которые сидят за решеткой в России, оккупированном Крыму и на неподконтрольном Донбассе.

Напомним, первый обмен пленными между Украиной и Российской Федерацией состоялся 7 сентября. Тогда домой вернулись 35 граждан Украины, которые находились в российском плену. Среди них были 24 украинских военнопленных моряка и 11 политических заключенных.