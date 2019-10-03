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Главные новости дня: Зеленский записал новое видеообращение, Рада приняла важные военные законы и новый глава СНБО. Фото: 24 канал

Главные новости дня: Зеленский записал новое видеообращение, Рада приняла важные военные законы и новый глава СНБО

3 окт 2019, 22:57
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Президент Украины Владимир Зеленский записал объемное видеообращение к украинцам, в котором детально рассказал о том, что значит «формула Штайнмайера» для страны. Также глава государства обратился к участникам акций протеста, которые вышли на улицы городов Украины с требованием «прекратить капитуляцию перед РФ».

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Верховная Рада Украины 3 октября приняла два важных законопроекта, регулирующих военную сферу. Речь идет о материальной ответственности военнослужащих и изменениях в закон «О воинской обязанности и военной службе».

Новым руководителем Совета национальной безопасности и обороны стал Алексей Данилов. До этого он занимал должность замсекретаря ведомства. В 2005 году Данилов руководил Луганской областной государственной администрацией, а в 2006—2007 годах был депутатом Верховной Рады.

Судебная реформа в Украине, которую намерены провести новые власти, вызвала серьезные опасения у Совета Европы. Кроме того, свои вопросы к закону есть и у Европейского Союза, которые были озвучены сегодня.

Окружной административный суд города Киев сегодня отказал в удовлетворении ходатайства юристов канала «112 Украина» об обеспечении иска о приостановлении действия решения Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания.

Источник: Ракурс


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