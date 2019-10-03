Головні новини дня: Зеленський записав нове відеозвернення, Рада прийняла важливі військові закони і новий глава РНБО. Фото: 24 канал

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Президент України Володимир Зеленський записав об'ємне відеозвернення до українців, в якому детально розповів про те, що означає «формула Штайнмайєра» для країни. Також глава держави звернувся до учасників акцій протесту, які вийшли на вулиці міст України з вимогою «припинити капітуляцію перед РФ».

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Верховна Рада України 3 жовтня прийняла два важливих законопроекти, що регулюють військову сферу. Мова йде про матеріальну відповідальність військовослужбовців та зміни в закон «Про військовий обов’язок і військову службу».

Новим керівником Ради національної безпеки і оборони став Олексій Данилов. До цього він обіймав посаду заступника секретаря відомства. У 2005 році Данилов керував Луганською обласною державною адміністрацією, а в 2006—2007 роках був депутатом Верховної Ради.

Судова реформа в Україні, яку мають намір провести нова влада, викликала серйозні побоювання у Ради Європи. Крім того, свої питання до закону є і у Європейського Союзу, які були озвучені сьогодні.

Окружний адміністративний суд міста Києва сьогодні відмовив у задоволенні клопотання юристів каналу «112 Україна» про забезпечення позову, про зупинення дії рішення Національної ради з питань телебачення і радіомовлення.