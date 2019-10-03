Новини України

В ЄС приєдналися до критичних зауважень щодо судової реформи Зеленського. Фото: Главред

https://racurs.ua/ua/n127637-v-ies-pryiednalysya-do-krytychnyh-zauvajen-schodo-sudovoyi-reformy-zelenskogo.html

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Матті Маасікас, голова представництва Європейського Союзу в Україні, згоден із зауваженнями генерального секретаря Ради Європи Марії Пейчинович-Бурич, яка розкритикувала законопроект № 1008 про судову реформу в Україні.

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Сьогодні на своїй сторінці в Twitter Маасікас написав, що Європейський Союз «поділяє стурбованість щодо дотримання європейських стандартів».

Ми виступаємо за продовження діалогу щодо проекту закону № 1008, — написав він.

В проекті закону № 1008 «Про внесення змін до деяких законів України щодо діяльності органів суддівського управління» прописано скорочення суддів Верховного Суду до 100 чоловік, в той час як зараз там працює 192 судді. Також пропонується змінити правила відбору членів Вищої кваліфікаційної комісії суддів України з повним перезавантаженням цього органу і звуження гарантій незалежності суддів.

Нагадаємо, що сьогодні Пейчинович-Бурич у листі до глави МЗС України Вадима Пристайка висловила стурбованість прийнятим парламентом в першому читанні законопроектом Зеленського.