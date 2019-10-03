Новости Украины

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Ракурс
В ЕС присоединились к критическим замечаниям по судебной реформе Зеленского. Фото: Главред

В ЕС присоединились к критическим замечаниям по судебной реформе Зеленского

3 окт 2019, 22:21
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Матти Маасикас, глава представительства Европейского Союза в Украине, согласен с замечаниями генерального секретаря Совета Европы Марии Пейчинович-Бурич, которая раскритиковала законопроект № 1008 о судебной реформе в Украине.

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Сегодня на своей странице в Twitter Маасикас написал, что Европейский Союз «разделяет обеспокоенность относительно соблюдения европейских стандартов».

Мы выступаем за продолжение диалога по проекту закона № 1008, — написал он.

В проекте закона № 1008 «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно деятельности органов судейского управления» прописано сокращение судей Верховного Суда до 100 человек, в то время как сейчас там работает 192 судьи. Также предлагается изменить правил отбора членов Высшей квалификационной комиссии судей Украины с полной перезагрузкой этого органа и сужение гарантий независимости судей.

Напомним, что сегодня Пейчинович-Бурич в письме к главе МИД Украины Вадиму Пристайко выразила обеспокоенность принятым парламентом в первом чтении законопроектом Зеленского.

Источник: Ракурс


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